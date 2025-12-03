Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан признан одним из самых креативных регионов России

Республика Башкортостан наряду с Тюменской и Челябинской областями вышла в финал престижной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Башкортостан подал на конкурс максимальное количество проектов — 32. Об этом сегодня, третьего декабря, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По его словам, высокая оценка подтверждает правильность выбранного регионом курса по активному развитию творческой сферы.

«Мы сформировали эффективную систему поддержки креативных проектов. В частности, это регулярные "Часы креативных индустрий". Они помогают координировать работу на муниципальном уровне и видеть, что мы должны развивать на конкретной территории.

Нам важно сохранить эту динамику и укрепить позиции Башкортостана как креативного центра России. Продолжаем создавать условия для развития талантов и инноваций», – сообщил глава правительства.

