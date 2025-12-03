Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров уехал в Узбекистан

Глава Башкортостана Радий Хабиров прибыл в столицу Узбекистана Ташкент в составе делегации правительства России.

Фото опубликовал Радий Хабиров

В программе визита главы республики – участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, а также ряд деловых встреч.

«Как и всегда в международных поездках, у нас насыщенная рабочая программа. Мы приехали решать конкретные задачи, обсуждать совместные проекты. Один из ключевых – строительство совместного технопарка "Бекабад" в Ташкентской области. У нас уже есть несколько потенциальных резидентов», – сообщил глава региона.

В рамках визита также запланированы переговоры с участием компаний Башкортостана, которые намерены расширять контакты с зарубежными партнерами. Узбекистанские компании заинтересованы в реализации совместных агропромышленных проектов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: