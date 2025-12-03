Радий Хабиров уехал в Узбекистан

В программе визита главы республики – участие в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, а также ряд деловых встреч.

«Как и всегда в международных поездках, у нас насыщенная рабочая программа. Мы приехали решать конкретные задачи, обсуждать совместные проекты. Один из ключевых – строительство совместного технопарка "Бекабад" в Ташкентской области. У нас уже есть несколько потенциальных резидентов», – сообщил глава региона.

В рамках визита также запланированы переговоры с участием компаний Башкортостана, которые намерены расширять контакты с зарубежными партнерами. Узбекистанские компании заинтересованы в реализации совместных агропромышленных проектов.