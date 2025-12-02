В Башкортостане фиксируют подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

«В настоящий момент в республике, как и в стране в целом, наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A.

Мы напоминаем, что вакцинация против гриппа остается наиболее эффективной мерой профилактики и защиты от тяжелых форм заболевания. Сделать прививку еще не поздно!» – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Если вы работаете и у вас нет на это времени, сделать прививку можно, например, в рамках акции «День открытых дверей» шестого и 13 декабря в амбулаторно-поликлинических учреждениях региона до 16:00.

Также в эти дни будут организованы прививочные бригады для вакцинации маломобильных граждан на дому.