Суд поддержал УФАС в делах с «Башкирэнерго» и ГКЗ «Башкортостан»

Ранее ведомство рассмотрело жалобу на действия «Башкирэнерго»: сетевая организация установила плату за увеличение мощности электроэнергии в размере одного млн рублей.

Однако согласно законодательству при увеличении максимальной мощности уже присоединенных устройств расходы на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства не включаются в плату за присоединение к электросетям.

УФАС признало ООО «Башкирэнерго» нарушившей правила технологического присоединения и назначило штраф. Арбитражный суд Башкирии поддержал позицию ведомства.

Также суды первой и апелляционной инстанции подержали решение и предписание ведомства об изменении положения о закупках ГКЗ «Башкортостан».

Концертный зал в своем положении установил основания для осуществления закупок у единственного поставщика, не соответствующие принципам законодательства о закупках. УФАС пришло к выводу, что зал злоупотреблял правом и уклонялся от конкурентных процедур.

ГКЗ «Башкортостан» пытался оспорить решение и предписание службы в суде, но безуспешно.