Главный символ Нового года: где купить елку в Уфе?

Администрация Уфы опубликовала список адресов официальных елочных базаров. Первые из них откроются 15 декабря и будут работать до самого Нового года.

Демский район:

– улица Правды – рядом с домом №21 (около ТК «Алтын»).

Кировский район:

– улица Степана Кувыкина – рядом с домом №16 (около ТК «Кувыкинский»).

Советский район:

– через дорогу от ТЦ «Экватор»;

– остановка «Округ Галле».

Ленинский район:

– улица Ахметова – рядом с домом №326 (напротив ТСК «Заречный»);

– пересечение улиц Гафури и Пушкина.

Орджоникидзевский район:

– остановка «БРГИ №1 им. Р. Гарипова».

Октябрьский район:

– около ТСК «Гагаринский» (Максима Рыльского, 17);

– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №36 (около ТСК «Корсо»);

– около сквера «Первому учителю» (Р. Зорге, 44);

– остановка «Спортивная» (четная сторона);

– пересечение Российской и Кольской.

