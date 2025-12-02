Главный символ Нового года: где купить елку в Уфе?

Администрация Уфы опубликовала список адресов официальных елочных базаров. Первые из них откроются 15 декабря и будут работать до самого Нового года.
Демский район:
– улица Правды – рядом с домом №21 (около ТК «Алтын»).
Кировский район:
– улица Степана Кувыкина – рядом с домом №16 (около ТК «Кувыкинский»).
Советский район:
– через дорогу от ТЦ «Экватор»;
– остановка «Округ Галле».
Ленинский район:
– улица Ахметова – рядом с домом №326 (напротив ТСК «Заречный»);
– пересечение улиц Гафури и Пушкина.
Орджоникидзевский район:
– остановка «БРГИ №1 им. Р. Гарипова».
Октябрьский район:
– около ТСК «Гагаринский» (Максима Рыльского, 17);
– улица Юрия Гагарина – рядом с домом №36 (около ТСК «Корсо»);
– около сквера «Первому учителю» (Р. Зорге, 44);
– остановка «Спортивная» (четная сторона);
– пересечение Российской и Кольской.
Комментарии (0)