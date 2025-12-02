В Уфе благоустраивают Непейцевский дендропарк

Сегодня, второго декабря, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал эти фото и сообщил о том, что завершается первый этап благоустройства Непейцевского дендропарка.

Уже обустроены воркаут-зона и уютные площадки для отдыха, современная детская спортивная площадка. Обновляют дорожки, устанавливают освещение, входные группы, скамейки, урны и навигационные таблички, обустроят парковку.

Дендропарк заложен в 1811 году Осипом Тимофеевичем Непейцевым, в 1965 году объявлен памятником природы. В нем более 100 видов местных и интродуцентных деревьев и кустарников, в том числе орех маньчжурский, сосна Банкса, Дугласова пихта, черемуха Маака, и другие.