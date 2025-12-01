Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Башкортостане

«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха в декабре ожидается на 1° выше нормы (норма – -10,8°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в ближайшие дни температура не поднимется выше +2° днем и не опустится ниже -1° ночью.