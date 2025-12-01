Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Башкортостан планирует закупить в Беларуси еще 9 беловежских зубров

Сегодня, первого декабря, на оперативном совещании в правительстве республики обсудили проект разведения беловежских зубров на территории природного парка «Мурадымовское ущелье».

Фото опубликовал Радий Хабиров

Министр экологии региона Нияз Фазылов рассказал о том, что на сегодняшний день в Мурадымовском ущелье проживают 23 особи беловежского зубра.

Три буйволицы и один зубренок, родившийся в прошлом году, содержатся в демонстрационном вольере, остальные 19 особей – в естественной среде обитания.

Когда ляжет снег, их будут подкармливать в вольерном хозяйстве, там их осмотрят, заменят GPS-ошейники и при необходимости полечат.

Также Фазылов сообщил, что поднимался вопрос о добавлении зубров кавказско-беловежской линии, но ученые советуют пока разводить чистокровных белорусских. Если удастся выиграть президентский грант в 2026 году, планируют закупить в Беларуси еще девять взрослых зубров.

Первую партию зубров выпустили в леса еще в мае 2023 года. Проект прошел защиту в Минприроды России: ученые пришли к выводу, что климат и особенности природы республики подходят для этих редких животных.

