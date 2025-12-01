В Башкортостане прокуратура добилась возвращения земли в собственность республики

В ходе проверки выяснилось, что министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в 2024 году местному жителю для сельскохозяйственного использования был предоставлен земельный участок площадью более трех га.

Однако по закону физическому лицу для этих целей могут предоставить участок, не превышающий 2,5 га.

Прокуратура обратилась в суд иском о признании недействительным договора аренды и возврате земельного участка. Заявленные требования прокуратуры удовлетворены.