В Уфе за выходные задержали 23 нетрезвых водителя

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 649 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (49), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (41) и не уступавшие дорогу пешеходам (71).

Кроме того, оштрафовали 70 пешеходов-нарушителей.

Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.