В Уфе за выходные задержали 23 нетрезвых водителя

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 29 и 30 ноября.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 60 ДТП, пострадал один человек.

Пресечено 649 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (49), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (41) и не уступавшие дорогу пешеходам (71).

Кроме того, оштрафовали 70 пешеходов-нарушителей.

Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

