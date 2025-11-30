Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дождь со снегом: погода в Уфе 1-5 декабря

Ноябрь в этом году уберег уфимцев от каких-либо неприятных погодных сюрпризов. Рассказываем, чего ждать от погоды в первую рабочую неделю декабря.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца будет мало, осадков – тоже, ближе к выходным ожидается небольшое похолодание.

Понедельник, 1 декабря: до +3°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – 0°, без осадков.

Вторник, 2 декабря: до +3°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -1°, без осадков.

Среда, 3 декабря: до +1°, облачно, временами дождь со снегом, в ночь на четверг – -1°, без осадков.

Четверг, 4 декабря: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -1°, без осадков.

Пятница, 5 декабря: до 0°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -3°, без осадков.

