Дождь со снегом: погода в Уфе 1-5 декабря

Ноябрь в этом году уберег уфимцев от каких-либо неприятных погодных сюрпризов. Рассказываем, чего ждать от погоды в первую рабочую неделю декабря.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца будет мало, осадков – тоже, ближе к выходным ожидается небольшое похолодание.
Понедельник, 1 декабря: до +3°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – 0°, без осадков.
Вторник, 2 декабря: до +3°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -1°, без осадков.
Среда, 3 декабря: до +1°, облачно, временами дождь со снегом, в ночь на четверг – -1°, без осадков.
Четверг, 4 декабря: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -1°, без осадков.
Пятница, 5 декабря: до 0°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -3°, без осадков.
