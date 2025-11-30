В Башкортостане за неделю резко подорожали огурцы и яблоки, дешевеют яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (12,65%), яблоки (6,31%), капуста (3,97%), гречка (1,38%) и мороженая рыба (1,35%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (3%), пшено (1,73%), помидоры (1,69%), молоко (1,55%) и детские фруктовые консервы (1,07%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.