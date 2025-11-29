Уфимский фестиваль «Есть Фест» получил Гран-при Russian Event Awards 2025

В 2025 году Гран-при премии получил уфимский ежегодный гастрономический фестиваль «Есть Фест» – об этом рассказал в соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Есть Фест» победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пунксте с численностью населения свыше 1 млн человек».

«Этот успех еще раз подчеркивает высокий уровень фестиваля, его незабываемую атмосферу и значимость. Поздравляем, желаем новых успехов и побед!» – написал мэр.

«Есть Фест» проводится в Уфе с 2018 года, в этом году его посетили более 228 тыс. гостей. В 2023 году фестиваль уже побеждал на Russian Event Awards.