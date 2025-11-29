Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимский фестиваль «Есть Фест» получил Гран-при Russian Event Awards 2025

Международная премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Награда присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма.

В 2025 году Гран-при премии получил уфимский ежегодный гастрономический фестиваль «Есть Фест» – об этом рассказал в соцсетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Есть Фест» победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пунксте с численностью населения свыше 1 млн человек».

«Этот успех еще раз подчеркивает высокий уровень фестиваля, его незабываемую атмосферу и значимость. Поздравляем, желаем новых успехов и побед!» – написал мэр.

«Есть Фест» проводится в Уфе с 2018 года, в этом году его посетили более 228 тыс. гостей. В 2023 году фестиваль уже побеждал на Russian Event Awards.

Ресторатор и руководитель фестиваля «Есть Фест» Сергей Белкин: «Своим праздником мы говорим, что ресторан – это давно не роскошь, а житейская история»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: