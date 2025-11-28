Башкортостан поднялся в топ-3 рейтинга регионов с самым дешевым бензином

Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 15%, за октябрь – на 2,6%.

В лидере антирейтинга Тыве бензин стоил в среднем 80,27 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Омской области – 59,94 рубля.

В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.

По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.

В октябре регион еще улучшил свои позиции, и теперь со средней стоимостью 61,41 рубля замыкает топ-3, отставая от Курганской (60,24 рубля) и Омской областей.