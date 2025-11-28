Башкортостан поднялся в топ-3 рейтинга регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам октября 2025 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 15%, за октябрь – на 2,6%.
В лидере антирейтинга Тыве бензин стоил в среднем 80,27 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Омской области – 59,94 рубля.
В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.
По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.
В октябре регион еще улучшил свои позиции, и теперь со средней стоимостью 61,41 рубля замыкает топ-3, отставая от Курганской (60,24 рубля) и Омской областей.
Комментарии (0)