Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан поднялся в топ-3 рейтинга регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам октября 2025 года, выделяя лидеров среди регионов страны.

Агентство отмечает, что за год бензин в регионах подорожал на 15%, за октябрь – на 2,6%.

В лидере антирейтинга Тыве бензин стоил в среднем 80,27 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Омской области – 59,94 рубля.

В прошлом году Башкортостан стабильно понемногу опускался в рейтинге регионов с самым дешевым бензином, и в итоге республика выбыла из него.

По итогам сентября 2025 года, однако, случился камбэк: Башкортостан со средней стоимостью бензина 60,5 рубля за литр вернулся на девятую строчку.

В октябре регион еще улучшил свои позиции, и теперь со средней стоимостью 61,41 рубля замыкает топ-3, отставая от Курганской (60,24 рубля) и Омской областей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: