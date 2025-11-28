Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе компания выплатила заказчице 467 тыс. рублей за срыв сроков поставки техники

Жительница Уфы заключила договор с организацией на покупку и доставку бытовой техники – стиральной и сушильной машин, а также духового шкафа.

Однако технику в установленный срок компания не доставила. Клиентка неоднократно обращалась в компанию, но юрлицо всячески откладывало сроки доставки.

Поскольку требования не были удовлетворены в добровольном порядке, потребитель обратился за помощью в суд.

Специалисты Управления Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заключение. Кировский районный суд Уфы поддержал позицию Роспотребнадзора и обязал компанию не только вернуть женщине стоимость товаров в 182 тыс. рублей, но и дополнительные 285 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и иных расходов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: