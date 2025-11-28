В Уфе компания выплатила заказчице 467 тыс. рублей за срыв сроков поставки техники

Однако технику в установленный срок компания не доставила. Клиентка неоднократно обращалась в компанию, но юрлицо всячески откладывало сроки доставки.

Поскольку требования не были удовлетворены в добровольном порядке, потребитель обратился за помощью в суд.

Специалисты Управления Роспотребнадзора подготовили и направили в суд заключение. Кировский районный суд Уфы поддержал позицию Роспотребнадзора и обязал компанию не только вернуть женщине стоимость товаров в 182 тыс. рублей, но и дополнительные 285 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, штрафа и иных расходов.