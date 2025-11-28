В Башкортостане директор муниципального предприятия пойдет под суд за хищение 3,5 млн рублей

В апреле 2024 года в Ишимбае произошло несколько обрушений отдельных участков канализационного коллектора.

После этого между ИМУП «Межрайкоммунводоканал» и ООО «СпецПромСервис» были заключены договоры на проведение работ по капитальному ремонту аварийных участков сетей.

В ходе проверок выяснилось, что все работы предприятие «Межрайкоммунводоканал» выполнило самостоятельно, однако его руководство подписало приемку и выплатило сторонней компании более 3,5 млн рублей. Впоследствии эти деньги были похищены.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. К совершению преступления установлена причастность директора ИМУП «Межрайкоммунводоканал», который задержан, ему предъявлено обвинение.