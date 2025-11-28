Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане директор муниципального предприятия пойдет под суд за хищение 3,5 млн рублей

Ишимбайская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В апреле 2024 года в Ишимбае произошло несколько обрушений отдельных участков канализационного коллектора.

После этого между ИМУП «Межрайкоммунводоканал» и ООО «СпецПромСервис» были заключены договоры на проведение работ по капитальному ремонту аварийных участков сетей.

В ходе проверок выяснилось, что все работы предприятие «Межрайкоммунводоканал» выполнило самостоятельно, однако его руководство подписало приемку и выплатило сторонней компании более 3,5 млн рублей. Впоследствии эти деньги были похищены.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. К совершению преступления установлена причастность директора ИМУП «Межрайкоммунводоканал», который задержан, ему предъявлено обвинение.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: