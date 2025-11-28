Башкортостан снова признали лучшим регионом России по развитию спорта

«Я с огромным, счастливым чувством повезу эту награду домой и передам ее всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, методисты, учителя физкультуры, наши великие спортсмены и начинающие мальчишки, девчонки.

Потому что это прежде всего их заслуга. А мы, в свою очередь, продолжим работать над тем, чтобы у ребят, которые приходят в залы, была возможность заниматься спортом, были прекрасные ФОКи, бассейны, дворцы – все самое лучшее», – сказал Радий Хабиров, получая награду.

Национальная спортивная премия учреждена правительством РФ в 2010 году. Она вручается по 11 номинациям за высокие результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни. Ранее лучшим спортивным регионом России республика становилась по итогам 2019 года.