В центре Уфы поставят паровоз

Сегодня, 27 ноября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на территории начались работы по установке паровоза.

Это будет советский магистральный грузовой паровоз «Л-3589», разработанный совместно Коломенским заводом и научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта. Выпускался с 1945 по 1955 годы.

Уже обустроили фундамент, шпалы и рельсы. Начали установку отдельных элементов поезда. Уфимцы и гости города смогут зайти внутрь, побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии. Завершится установка в начале декабря.

Вокруг стелы создают музей под открытым небом, рассказывающий о трудовых подвигах уфимцев в годы Великой Отечественной войны. Это память о башкирской нефти, уфимских авиационных двигателях, бронепоездах, станках, которые внесли большой вклад в общую Победу.