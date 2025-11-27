Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В центре Уфы поставят паровоз

В Уфе продолжается благоустройства территории вокруг стелы «Уфа – город трудовой доблести». Она расположена в Кировском районе, между садом Салавата Юлаева и Монументом Дружбы.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, 27 ноября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на территории начались работы по установке паровоза.

Это будет советский магистральный грузовой паровоз «Л-3589», разработанный совместно Коломенским заводом и научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта. Выпускался с 1945 по 1955 годы.

Уже обустроили фундамент, шпалы и рельсы. Начали установку отдельных элементов поезда. Уфимцы и гости города смогут зайти внутрь, побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии. Завершится установка в начале декабря.

Вокруг стелы создают музей под открытым небом, рассказывающий о трудовых подвигах уфимцев в годы Великой Отечественной войны. Это память о башкирской нефти, уфимских авиационных двигателях, бронепоездах, станках, которые внесли большой вклад в общую Победу.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: