Парламент Башкортостана внес в Госдуму законопроект об опасных собаках

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 1079 ГК РФ, которая регулирует ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Поправками предлагается расширить перечень источников повышенной опасности, включив в него потенциально опасных собак. Это важно в первую очередь для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей.

Сегодня суды по-разному квалифицируют подобные правонарушения, из-за чего судебные решения о возмещении материального и морального вреда пострадавшим людям могут значительно различаться.

«Укусы собак – проблема массовая. Ежегодно по стране Роспотребнадзор фиксирует более 200 тысяч подобных фактов. Так что необходимость в дополнительном законодательном урегулировании очевидна. Принятие законопроекта отразится на судебной практике.

Владелец собаки будет нести ответственность как владелец источника повышенной опасности, то есть потерпевшему будет достаточно доказать факт нападения собаки, не доказывая вину хозяина. Компенсацию вреда взыскивать будет проще. Что же касается владельцев потенциально опасных собак, финансовые риски вынудят их более ответственно подходить к содержанию, обучению и выгулу животных», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.