В Башкортостане за неделю резко подорожало дизельное топливо

По состоянию на 24 ноября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 61,95 рубля за литр (+0,11 рубля за неделю);

– АИ-92 – 59,52 рубля за литр (+0,08 рубля);

– АИ-95 – 64,16 рубля за литр (+0,16 рубля);

– АИ-98 и выше – 85,45 рубля за литр (+0,08 рубля);

– дизельное топливо – 72,84 рубля за литр (+0,45 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (62,8 рубля за литр) и по России (65,04 рубля за литр).