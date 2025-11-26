В Башкортостане в 2026 году плату за коммунальные услуги поднимут дважды

Плату за коммунальные услуги поднимут дважды. С первого января 2026 года предельный индекс для всех регионов составит 1,7%.

Второе повышение будет первого октября 2026 года – и тут у каждого региона предельный индекс будет свой.

Для Башкортостана он утвержден в размере 10,7. Это значит, что в среднем по региону суммы в платежках вырастут не больше, чем на 10,7%.

Сильнее всего тарифы следующей осенью вырастут в Ставропольском крае (на 22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).