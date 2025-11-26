В Уфе начальник отдела Минпрома арестован по обвинению в получении взятки

Следствие считает, что начальник отдела, курировавший исполнение договоров на изготовление барельефа и подготовку видео для одного мероприятия, потребовал от исполнителя работ 100 тыс. рублей за содействие в подписании актов приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг.

После получения первой части оговоренной суммы в размере 50 тыс. рублей, обвиняемый был задержан.

По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сам обвиняемый пока останется под стражей.