Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе начальник отдела Минпрома арестован по обвинению в получении взятки

Следственным отделом предъявлено обвинение начальнику отдела административно-технического обеспечения и лицензирования Министерства промышленности и энергетики Башкортостана.

Следствие считает, что начальник отдела, курировавший исполнение договоров на изготовление барельефа и подготовку видео для одного мероприятия, потребовал от исполнителя работ 100 тыс. рублей за содействие в подписании актов приема-передачи выполненных работ и оказанных услуг.

После получения первой части оговоренной суммы в размере 50 тыс. рублей, обвиняемый был задержан.

По месту его жительства и работы проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Сам обвиняемый пока останется под стражей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: