В Уфе 25 ноября был побит температурный рекорд

Вчера, 25 ноября 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +5,8°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2024 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +4,4°.

По республике максимальные температуры воздуха повышались до +3°, +8°. Самая высокая температура воздуха +8° была зарегистрирована метеостанцией Акъяр (Хайбуллинский район).

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем температура не поднимется выще +3° днем и не опустится ниже -2° ночью.