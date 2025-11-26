В Уфе 25 ноября был побит температурный рекорд

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает об очередном температурном рекорде, установленном в Уфе.
Вчера, 25 ноября 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +5,8°.
Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2024 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +4,4°.
По республике максимальные температуры воздуха повышались до +3°, +8°. Самая высокая температура воздуха +8° была зарегистрирована метеостанцией Акъяр (Хайбуллинский район).
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем температура не поднимется выще +3° днем и не опустится ниже -2° ночью.
Комментарии (0)