Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе 25 ноября был побит температурный рекорд

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает об очередном температурном рекорде, установленном в Уфе.

Вчера, 25 ноября 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха поднималась до +5,8°.

Прошлый рекорд этого дня был зафиксирован в 2024 году: тогда воздух в дневное время прогрелся до +4,4°.

По республике максимальные температуры воздуха повышались до +3°, +8°. Самая высокая температура воздуха +8° была зарегистрирована метеостанцией Акъяр (Хайбуллинский район).

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем температура не поднимется выще +3° днем и не опустится ниже -2° ночью.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: