В Уфе улицу Менделеева соединили с «Уфимским ожерельем»

В Уфе продолжается развитие проекта «Уфимское Ожерелье» – это сеть велопешеходных маршрутов, опоясывающая весь город.

Новую пешеходную дорожку, связавшую улицу Менделеева со смотровой площадкой «Караидельской тропы» «Уфимского Ожерелья» обустроили совместно с ООО «МЕГИ».

Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Теперь есть дополнительный доступ к прогулочной зоне для всех желающих насладиться красивыми видами нашего города.

В планах на следующий год: завершить комплексное благоустройство рядом с "МЕГИ", обустроить парковочную зону, совмещенную с зоной отдыха, и организовать еще один вход на "Уфимское Ожерелье" с улицы Менделеева», – подписал мэр это фото в соцсетях.

