В Башкортостане откроют 670 новогодних городков

На оперативном совещании правительства обсудили подготовку к новогодним мероприятиям в городах и районах республики.

Фото: администрация Ленинского района Уфы

Всего в регионе до 22 декабря оборудуют 670 новогодних городков, установят 1 855 елей и более двух тыс. арт-объектов. В Уфе оформят 71 ель и 21 новогодний городок.

Радий Хабиров поручил Гостехнадзору провести техническую оценку зимних горок в соответствии с требованиями к их безопасности, а главам муниципалитетов – уделить пристальное внимание вопросам соблюдения общественного порядка в период новогодних праздников.

Во время новогодних каникул для жителей республики организуют 28 тыс. массовых мероприятий. Для семей военных, детей-инвалидов и сирот, которые посещают мероприятия бесплатно, подготовили 17 тыс. пригласительных билетов.

