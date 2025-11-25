Центробанк объяснил замедление инфляции в Башкортостане в октябре 2025 года

Цены в Башкортостане в октябре 2025 года, по данным Росстата, увеличились на 0,8% к сентябрю.

Годовая инфляция в регионе по-прежнему выше средней по стране (7,7%).

Заметнее всего в октябре подорожала еда, в частности фрукты и овощи. Это связано прежде всего с сезонными факторами. Так, помидоры и огурцы открытого грунта на прилавках сменились более дорогими тепличными, а отечественные фрукты – импортными. Вместе с тем с учетом нового урожая и высоких запасов прошлых лет подешевел сахар.

В непродовольственной группе подорожали парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства. Их производители перекладывали в цены рост расходов на сырье, материалы, транспортировку, оплату труда. В то же время подешевели некоторые товары длительного пользования: бытовая и компьютерная техника, смартфоны, электротовары. Спрос на них остается низким из-за высоких ставок по кредитам.

По текущему прогнозу, в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.