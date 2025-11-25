Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров: «Бюджет дефицитный, но у нас деньги не лежат, они все в работе»

Сегодня, 25 ноября, на 27 заседании Госсобрания Башкортостана депутаты приняли в первом чтении бюджет республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

glavarb.ru

Как мы писали ранее, в текущей версии документа дефицит бюджета Башкортостана в 2026 заложен на уровне 22,5 млрд рублей.

На заседании присутствовал и глава региона Радий Хабиров, который прокомментировал «Башинформу» проект бюджета.

«Мы провели определенную работу по оптимизации наших доходов, потому что в таких условиях, полагаю, какие-то не самые актуальные вещи можно перенести вправо. Мы фиксируем все-таки рост наших доходов. Он идет, слава богу. И это притом, что мы понимаем, в каких сложных условиях работают наши предприятия. Но идет и рост расходов.

Бюджет у нас дефицитный, но у нас деньги не лежат, они все в работе. Достаточно большое количество строек идет. Например, мы перед Новым годом, после новогодних праздников ряд очень крупных школьных объектов откроем», – сказал Радий Хабиров.

Прогнозируется ежегодный рост экономики Башкортостана на 3,9%

