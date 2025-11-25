Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Прогнозируется ежегодный рост экономики Башкортостана на 3,9%

Сегодня, 25 ноября, на 27 заседании Госсобрания депутаты рассмотрели прогноз социально-экономического развития региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Прогноз представил министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.

Документ предусматривает ежегодный рост экономики на 3,9% с увеличением валового регионального продукта до 3,6 трлн рублей к 2028 году. Положительная динамика определяется в первую очередь развитием отраслей промышленности Башкортостана.

В 2026-2028 годах индекс промпроизводства запланирован на уровне 105% ежегодно.

Стабильный рост ожидается и в инвестиционном секторе. Его темпы будут увеличиваться от 3,3% в 2026 году до 5,1% – в 2028.

Прогноз предусматривает позитивные тренды в развитии сельского хозяйства с темпами роста более 3%, а также строительной отрасли – с ежегодным объемом ввода 3,35-3,65 млн кв. м жилья.

Кроме того, в среднесрочной перспективе сохранятся стабильный рост заработной платы и реальных доходов населения. Прежде всего такую тенденцию обеспечит увеличение МРОТ на 20,7% с первого января 2026 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: