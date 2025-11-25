Прогнозируется ежегодный рост экономики Башкортостана на 3,9%

Прогноз представил министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.

Документ предусматривает ежегодный рост экономики на 3,9% с увеличением валового регионального продукта до 3,6 трлн рублей к 2028 году. Положительная динамика определяется в первую очередь развитием отраслей промышленности Башкортостана.

В 2026-2028 годах индекс промпроизводства запланирован на уровне 105% ежегодно.

Стабильный рост ожидается и в инвестиционном секторе. Его темпы будут увеличиваться от 3,3% в 2026 году до 5,1% – в 2028.

Прогноз предусматривает позитивные тренды в развитии сельского хозяйства с темпами роста более 3%, а также строительной отрасли – с ежегодным объемом ввода 3,35-3,65 млн кв. м жилья.

Кроме того, в среднесрочной перспективе сохранятся стабильный рост заработной платы и реальных доходов населения. Прежде всего такую тенденцию обеспечит увеличение МРОТ на 20,7% с первого января 2026 года.