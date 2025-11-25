В Башкортостане фасады жилых домов не будут утеплять до 2029 года

Приостановка соответствующих работ была продлена до первого января 2029 года – соответствующий закон сегодня, 25 ноября, приняли депутаты Госсобрания республики.

Министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова связала это с тем, что на сегодняшний день утепление фасада – это самый дорогостоящий вид ремонта, и он не входит в перечень обязательных видов работ.

За 10 лет стоимость работ по утеплению фасада увеличилась почти в четыре раза: с пяти млн рублей на дом в 2014 году до 19,5 млн рублей в 2023.

Это почти в три раза превышает среднюю стоимость капитального ремонта крыши – самого востребованного вида ремонта, который в большей степени обеспечивает продление срока эксплуатации многоквартирного дома.

На сегодняшний день в ремонте кровель нуждаются 3 000 многоквартирных домов республики на сумму более 30 млрд рублей. В половине домов, включенных программу, не проведено ни одного вида ремонта. Потребуется более 10 лет для охвата капремонтом всех домов, включенных в список.

«Принятие законопроекта позволит увеличить количество выполняемых обязательных работ по капремонту, повысить темп включения работ в краткосрочный план и финансовую устойчивость республиканской программы», – сообщила Голованова.