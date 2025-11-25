Дефицит бюджета Башкортостана в 2026 ожидается на уровне 22,5 млрд рублей

Согласно документу, доходы бюджета Башкортостана в 2026 году прогнозируются в объеме 314,1 млрд рублей, расходы – 336,6 млрд рублей. Дефицит спланирован в размере 22,5 млрд рублей. Источники покрытия дефицита определены. Утверждены также параметры 2027-2028 годов.

Небольшой дефицит бюджета – это нормально. При эффективной бюджетной политике он всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.

Минфин подошел к формированию бюджета сдержанно, избегая излишнего оптимизма. Вызовом стало снижение поступлений налога на прибыль организаций – в значительной степени это связано со сжатием налогооблагаемой базы в нефтегазовом секторе. На отрасль оказали давление международные санкции, решения в рамках ОПЕК+ и общая макроэкономическая нестабильность.

В то же время по другим статьям доходов мы видим рост: поступления НДФЛ, акцизов и имущественных налогов в совокупности обеспечивают увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета. А значит, социальные обязательства перед гражданами будут исполнены, а приоритетные отрасли экономики получат поддержку», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.