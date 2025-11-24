Прямая линия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым: когда пройдет, где посмотреть и как задать вопрос

Традиционная прямая линия с Ратмиром Мавлиевым состоится уже на следующей неделе, но у вас еще есть время подготовить и отправить ему вопросы.
Прямая линия пройдет во вторник, второго декабря.
Как сообщили в администрации города, задать свой вопрос можно будет в прямом эфире по номеру +7 (347) 254-70-08 и через соцсети телеканала «Вся Уфа». Видеообращения принимаются на номер +7 927 346-11-11.
Начало – в 19:30.
Трансляцию можно будет посмотреть:
- в группе ВК;
- на Rutube-канале;
- на сайте;
- на телеканале «Вся Уфа».
