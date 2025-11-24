Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Прямая линия с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым: когда пройдет, где посмотреть и как задать вопрос

Традиционная прямая линия с Ратмиром Мавлиевым состоится уже на следующей неделе, но у вас еще есть время подготовить и отправить ему вопросы.

Фото: администрация Уфы

Прямая линия пройдет во вторник, второго декабря.

Как сообщили в администрации города, задать свой вопрос можно будет в прямом эфире по номеру +7 (347) 254-70-08 и через соцсети телеканала «Вся Уфа». Видеообращения принимаются на номер +7 927 346-11-11.

Начало – в 19:30.

Трансляцию можно будет посмотреть:

- в группе ВК;

- на Rutube-канале;

- на сайте

- на телеканале «Вся Уфа».

