Куда обращаться, если в квартире жарко? Объяснили в «БашРТС»

За окном пока еще плюсовая температура (и иногда даже ночью!), а батареи во многих домах топят уже по-зимнему. Рассказываем, имеет ли смысл обращаться по этому поводу к поставщику тепла.
Как сообщили в компании «БашРТС», для регулирования температуры внутри жилого дома необходимо обращаться только в управляющую организацию.
Ресурсоснабжающие организации, в частности ООО «БашРТС», отвечают за качество поставляемого ресурса до границы жилого дома. Контроль состояния внутридомовых систем, в том числе отопления – задача управляющей организации.
Качество подготовки к осенне-зимнему периоду внутридомовой системы теплоснабжения, ответственность за которую несет УК, напрямую влияет на эффективное и качественное потребление тепла внутри здания.
Согласно требованиям к качеству отопления, утвержденных постановлением правительства России, температура в квартире должна быть не менее +18°, но и не более +24° (в угловых комнатах не менее +20° и не более +24°; в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31° и ниже: в жилых помещениях – не ниже +20°, в угловых комнатах – от +22°).
При этом законодательно допустимы следующие отклонения:
- допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (с 00:00 до 5:00) – не более 3°;
- снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (с 5:00 до 00:00) не допускается.
Если температура воздуха в жилом помещении не соответствует вышеперечисленным нормативам – необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.
Также в «БашРТС» напомнили, что оперативно отрегулировать подачу тепла в жилой дом невозможно: система отопления инерционна и любое воздействие на нее растянуто по времени – от нескольких часов до суток.
