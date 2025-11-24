Куда обращаться, если в квартире жарко? Объяснили в «БашРТС»

Как сообщили в компании «БашРТС», для регулирования температуры внутри жилого дома необходимо обращаться только в управляющую организацию.

Ресурсоснабжающие организации, в частности ООО «БашРТС», отвечают за качество поставляемого ресурса до границы жилого дома. Контроль состояния внутридомовых систем, в том числе отопления – задача управляющей организации.

Качество подготовки к осенне-зимнему периоду внутридомовой системы теплоснабжения, ответственность за которую несет УК, напрямую влияет на эффективное и качественное потребление тепла внутри здания.

Согласно требованиям к качеству отопления, утвержденных постановлением правительства России, температура в квартире должна быть не менее +18°, но и не более +24° (в угловых комнатах не менее +20° и не более +24°; в районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31° и ниже: в жилых помещениях – не ниже +20°, в угловых комнатах – от +22°).

При этом законодательно допустимы следующие отклонения:

допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (с 00:00 до 5:00) – не более 3°;

снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (с 5:00 до 00:00) не допускается.

Если температура воздуха в жилом помещении не соответствует вышеперечисленным нормативам – необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.

Также в «БашРТС» напомнили, что оперативно отрегулировать подачу тепла в жилой дом невозможно: система отопления инерционна и любое воздействие на нее растянуто по времени – от нескольких часов до суток.