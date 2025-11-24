Уфа заработала 567 млн рублей на договорах комплексного развития территорий

На сегодняшний день в Уфе заключено 17 договоров комплексного развития территорий, общая площадь составляет 332 гектара, с потенциальным объемом нового жилого фонда в 2,08 млн кв. м.

Объем инвестиций оценивается примерно в 264,8 млрд рублей. Доход в бюджет от заключения договоров составил 567 млн рублей – эти деньги также направляются на развитие города.

«Главное в КРТ для нашей команды – это улучшение жилищных условий уфимцев. В рамках договоров КРТ расположены 76 аварийных многоквартирных домов и 789 жилых домов без централизованных систем. Уже расселено более 8,4 тыс. кв. м аварийного жилья, и свыше 595 человек получили новые квартиры или компенсацию.

Договорами КРТ предусмотрено строительство социальных учреждений и подготовка земельных участков с инженерной инфраструктурой для школ и детских садов.

В целом, механизм КРТ в Уфе работает как эффективный инструмент модернизации, обновления инфраструктуры и привлечения инвестиций, одновременно решая важные социальные задачи», – сообщил Мавлиев.

Первый многоквартирный дом, построенный в рамках КРТ, планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. Также до конца года заключат еще три договора с потенциалом строительства более 800 тыс. кв. м нового жилья.