В Уфе за выходные произошло 70 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 22 и 23 ноября.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 70 ДТП, пострадали два человека.

В частности, вчера, 23 ноября, в восбмом часу вечера в Демском районе, напротив дома №105А по улице Новороссийской, водитель 1983 года рождения, управляя Nissan Almera, следуя по Миловскому шоссе в сторону поселка Кустарево,
сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

61-летний пешеход с серьезными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато административное расследование.

Пресечено 614 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (49), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (51) и не уступавшие дорогу пешеходам (71).

Кроме того, оштрафовали 70 пешеходов-нарушителей.

Задержали 23 водителя в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

