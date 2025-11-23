Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Зима близко: в Уфе похолодает до +1° днем

Ноябрь в этом году можно назвать вполне комфортным: ни особых заморозков, ни метелей в Уфе не было. Рассказываем, чего ожидать от погоды в последнюю неделю осени.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе солнца будет мало, осадков – тоже, температура днем пока еще ожидается плюсовая, но во второй половине недели резко снизится.

Понедельник, 24 ноября: до +3°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +1°, без осадков.

Вторник, 25 ноября: до +6°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -2°, без осадков.

Среда, 26 ноября: до +1°, переменная облачность, без осадков, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 27 ноября: до +1°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -2°, временами небольшой снег.

Пятница, 28 ноября: до +2°, облачно, дождь со снегом, в ночь на субботу – -1°, снег.

