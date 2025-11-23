Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе появилась световая проекция памятника Салавату Юлаеву

В Уфе продолжается реконструкция главного символа города – памятника Салавату Юлаеву. Для этого его сняли с постамента и сейчас восстанавливают курган.

Фото опубликовал в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Пока памятник Салавату Юлаеву в надежных руках специалистов, мы решили, что место его силы не должно оставаться пустым.

На склоне горы зажглась его проекция. Она хорошо видна с набережной реки Белой», – написал мэр.

Реставрация памятника проводится в специализированном цехе в Уфе, где памятник соберут заново по той же технологии, что использовалась при его установке в 1967 году.

До апреля 2027 года монумент после демонтажа будут реставрировать в специально оборудованном цехе в Уфе.

Финальной стадией станут благоустройство прилегающей территории и реконструкция фонтана. Работы планируют завершить в сентябре 2027 года – к 60-летию со дня открытия памятника.

