В Башстате назвали топ-5 наиболее подорожавших и подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (14,58%), черный чай (1,57%), маргарин (1,29%), свекла (1,17%) и говядина (0,94%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (1,92%), капуста (1,55%), детские мясные консервы (1,17%), мука (0,93%) и сосиски (0,92%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.