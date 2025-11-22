Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башстате назвали топ-5 наиболее подорожавших и подешевевших за неделю продуктов в Башкортостане

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 10 по 17 ноября 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (14,58%), черный чай (1,57%), маргарин (1,29%), свекла (1,17%) и говядина (0,94%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели картофель (1,92%), капуста (1,55%), детские мясные консервы (1,17%), мука (0,93%) и сосиски (0,92%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

