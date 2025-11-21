Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане МРОТ превысит 31 тыс. рублей

Госдума РФ приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей с первого января 2026 года.

В Башкортостане с учетом районного коэффициента в 15% МРОТ в 2026 году составит 31156,95 рубля (до вычета НДФЛ).

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ.

С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом МРОТ увеличится на 20,7%, то есть – выше инфляции», – заявил ранее в этом году министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Минимальный размер оплаты труда – это минимум, который работодатель обязан выплачивать работнику в месяц при отработке нормы. МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего его размер не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

