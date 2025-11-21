Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Компании Башкортостана увеличили расходы на кибербезопасность

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала затраты бизнеса и госсектора на кибербезопасность в 2024 году.

Согласно отчету FinExpertiza, в 2024 году российские крупные и средние организации потратили на продукты и услуги в области кибербезопасности рекордные 209 млрд рублей – на 21% больше, чем годом ранее.

В пересчете на одно юрлицо расходы на защиту от киберугроз составили 800 тыс. рублей в год.

Самые высокие траты на продукты и услуги в области кибербезопасности наблюдались в Москве (4,5 млн рублей в пересчете на одну организацию), Санкт-Петербурге (1,6 млн рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (979,1 тыс. рублей).

Средник и крупный бизнес Башкортостана за прошлый год потратил на кибербезопасность 1 400 971 700 рублей – на 4% больше, чем годом ранее. В среднем каждая такая компания тратит на эти цели 256 729 рублей в год.

