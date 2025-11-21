Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане водитель такси привез курьера мошенников в полицию

История с хорошим концом: о забавном случае рассказывает пресс-служба МВД Башкортостана.

Инцидент произошел 17 ноября. Мошенники действовали по стандартной схеме: позвонили 89-летней пенсионерке и представились кем-то из ее родственников. «Родственник» сообщил, что попал в аварию и срочно нуждается в деньгах. Доверчивая женщина передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей.

После этого курьер сел в такси, водителем которого оказался бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД, он быстро все понял и вместо пункта назначения доставил подозреваемого в ближайший отдел полиции.

На допросе 27-летний задержанный признался в содеянном. Он также сообщил о другом аналогичном преступлении, совершенном в отношении 78-летней пенсионерки, у которой тоже похитил 100 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: