В Башкортостане водитель такси привез курьера мошенников в полицию

Инцидент произошел 17 ноября. Мошенники действовали по стандартной схеме: позвонили 89-летней пенсионерке и представились кем-то из ее родственников. «Родственник» сообщил, что попал в аварию и срочно нуждается в деньгах. Доверчивая женщина передала прибывшему курьеру 100 тысяч рублей.

После этого курьер сел в такси, водителем которого оказался бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД, он быстро все понял и вместо пункта назначения доставил подозреваемого в ближайший отдел полиции.

На допросе 27-летний задержанный признался в содеянном. Он также сообщил о другом аналогичном преступлении, совершенном в отношении 78-летней пенсионерки, у которой тоже похитил 100 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.