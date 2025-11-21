Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бывший вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев получил 13 лет тюрьмы

Ленинский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении исполняющего обязанности вице-премьера правительства республики Башкортостан Алана Марзаева.

Установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя премьер-министра правительства региона, получил через посредника взятку в виде денег в сумме 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере более чем 56 млн рублей за совершение действий в пользу ООО «Дортрансстрой».

За эти деньги он обещал способствовать заключению с УСРДИС администрации Уфы контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства, своевременной их оплаты, а также общее покровительство по службе. Также в деле указан факт вымогательства взятки.

Подсудимый вину не признал, но суд решил иначе и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также бывший чиновник оштрафован на сумму более 561 млн рублей и лишился права занимать определенные должности на государственной службе на 12 лет.

Кроме того, его лишили почетных званий «Заслуженный экономист Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», государственных наград Республики Башкортостан – медали «За трудовую доблесть», ордена Салавата Юлаева.

Конфискованы в доход государства: жилой дом, здание и земельный участок, а также сумма взятки – 37 млн рублей.

