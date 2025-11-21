В Уфе перекроют еще несколько улиц

С сегодняшнего дня, 21 ноября, по 15 декабря будет закрыта одна полоса проезжей части по улице Пархоменко в районе дома №125.

Также до 25 декабря будут закрыты две полосы проезжей части по четной стороне улицы Рихарда Зорге, между домами №22 и №44.

С 29 по 30 ноября полностью перекроют проезжую часть улицы Равиля Бикбаева возле дома с адресом Софьи Перовской, 30.

Эти ограничения связаны с проведением работ на инженерных коммуникациях.

Кроме того, продлили частичное ограничение движения на пересечении улиц Александра Невского и Кольцевой в связи с проведением дорожных работ. Полосы будут также перекрываться 22 и 24 ноября с 9:00 до 20:00.