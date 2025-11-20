Инфляция в Башкортостане в октябре замедлилась до 8,07%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам октября 2025 года.
Инфляция в Башкортостане в октябре составила 8,07% в годовом выражении.
С начала года фиксировали инфляцию:
январь – 9,24%;
февраль – 9,47%;
март – 9,91%;
апрель – 9,55%;
май – 9,6%;
июнь – 9,22%;
июль – 8,58%;
август – 8,03%;
сентябрь – 8,23%.
То есть в прошлом месяце инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, а в этом вернулась к снижению. Официального комментария от регулятора пока нет.
Сентябрьское ускорение связывали с подорожанием услуг и непродовольственных товаров, на которые отчасти повлияло ослабление рубля.
