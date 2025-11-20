Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Инфляция в Башкортостане в октябре замедлилась до 8,07%

Банк России сообщает о замедлении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам октября 2025 года.

Инфляция в Башкортостане в октябре составила 8,07% в годовом выражении.

С начала года фиксировали инфляцию:

январь – 9,24%;

февраль – 9,47%;

март – 9,91%;

апрель – 9,55%;

май – 9,6%;

июнь – 9,22%;

июль – 8,58%;

август – 8,03%;

сентябрь – 8,23%.

То есть в прошлом месяце инфляция ускорилась после трех месяцев замедления подряд, а в этом вернулась к снижению. Официального комментария от регулятора пока нет.

Сентябрьское ускорение связывали с подорожанием услуг и непродовольственных товаров, на которые отчасти повлияло ослабление рубля.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: