В Башкортостане матери-героини будут получать выплаты наравне с Героями России и Героями Труда

Госдума РФ приняла закон, согласно которому матери, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать социальные гарантии наравне с героями России и героями Труда.

Теперь они будут иметь такие же льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию, коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг и ряд других.

Закон также закрепляет за этой категорией матерей право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере 72,4 тыс. рублей. Оформить ее можно будет через портал госуслуг.

В Башкортостане проживают 10 женщин, удостоенные указом президента России звания «Мать-героиня». При вручении звания им также выплачивается миллион рублей.