В Башкортостане будут развивать судоходство на реке Белой

В ходе встречи обсуждали развитие грузового и пассажирского судоходства на реках республики.

Было принято решение о создании совместной рабочей группы по развитию судоходства на реках Башкортостана. Это позволит эффективно и оперативно решать все возникающие вопросы.

«Договорились о том, что река Белая будет судоходная, нормальная, рабочая. И грузы по ней пойдут, и пассажирские суда», – подвел итоги обсуждения Андрей Тарасенко.