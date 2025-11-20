Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане будут развивать судоходство на реке Белой

На площадке XIX Международного форума «Транспорт России» в Москве глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.

Фото: glavarb.ru

В ходе встречи обсуждали развитие грузового и пассажирского судоходства на реках республики.

Было принято решение о создании совместной рабочей группы по развитию судоходства на реках Башкортостана. Это позволит эффективно и оперативно решать все возникающие вопросы.

«Договорились о том, что река Белая будет судоходная, нормальная, рабочая. И грузы по ней пойдут, и пассажирские суда», – подвел итоги обсуждения Андрей Тарасенко.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: