В Башкортостане будут развивать судоходство на реке Белой

На площадке XIX Международного форума «Транспорт России» в Москве глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.
В ходе встречи обсуждали развитие грузового и пассажирского судоходства на реках республики.
Было принято решение о создании совместной рабочей группы по развитию судоходства на реках Башкортостана. Это позволит эффективно и оперативно решать все возникающие вопросы.
«Договорились о том, что река Белая будет судоходная, нормальная, рабочая. И грузы по ней пойдут, и пассажирские суда», – подвел итоги обсуждения Андрей Тарасенко.
