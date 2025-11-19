В Башкортостане рассмотрят поправки в закон о частной медицинской деятельности

Изменения касаются деятельности частных клиник: они должны будут обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций Минздрава (да, раньше такого не было). Поправки могут внести 25 ноября.

В парламенте пояснили, что речь идет о том, чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике.

«Инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы гражданин ее ни получал – в государственной клинике или частной.

Это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки. Качество медицинских услуг в республике должно определяться едиными современными подходами, а не формой собственности медицинской организации», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.