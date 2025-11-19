Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане рассмотрят поправки в закон о частной медицинской деятельности

Депутаты Госсобрания республики планируют уже на следующем пленарном заседании рассмотреть в окончательном чтении проект закона о внесении изменений в две статьи закона о частной медицинской деятельности.

Изменения касаются деятельности частных клиник: они должны будут обеспечивать оказание пациентам медицинской помощи на основе клинических рекомендаций Минздрава (да, раньше такого не было). Поправки могут внести 25 ноября.

В парламенте пояснили, что речь идет о том, чтобы частные медучреждения не просто имели доступ к клиническим рекомендациям, а обеспечивали их применение в ежедневной врачебной практике.

«Инициатива направлена на унификацию стандартов качества медицинской помощи, где бы гражданин ее ни получал – в государственной клинике или частной.

Это вопрос безопасности и минимизации рисков врачебной ошибки. Качество медицинских услуг в республике должно определяться едиными современными подходами, а не формой собственности медицинской организации», – пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: