Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане врача оштрафовали за отказ в выписке рецепта ребенку-инвалиду

Прокуратура Советского района города Уфы провела проверку после жалоб родителей семилетней девочки.

Ребенок страдает сахарным диабетом, является инвалидом и нуждается в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.

Однако лечащим врачом в выписке рецептов на устройство для мониторинга было отказано.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя лечебного учреждения, в отношении врача возбуждено дело об административном правонарушении по части третьей статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Постановлением мирового судьи врач оштрафован на 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры ребенок все-таки был обеспечен средством диагностики.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: