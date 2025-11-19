В Башкортостане врача оштрафовали за отказ в выписке рецепта ребенку-инвалиду

Ребенок страдает сахарным диабетом, является инвалидом и нуждается в ежедневном измерении уровня глюкозы в крови.

Однако лечащим врачом в выписке рецептов на устройство для мониторинга было отказано.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя лечебного учреждения, в отношении врача возбуждено дело об административном правонарушении по части третьей статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией).

Постановлением мирового судьи врач оштрафован на 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры ребенок все-таки был обеспечен средством диагностики.