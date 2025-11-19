Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане хотят расширить использование ИИ в системе госуправления

Продолжается интеграция искусственного интеллекта во все сферы деятельности человека – и речь идет не только о генерации текстов и картинок.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что перед республикой стоит серьезный технологический вызов – войти в перечень регионов с верифицированными решениями по использованию ИИ в жизни республики.

На сегодняшний день искусственный интеллект уже применяется в сферах видеонаблюдения, здравоохранения и безопасности: цифровой помощник записывает жителей к врачам, камеры с ИИ-аналитикой помогают контролировать противопожарную безопасность в лесах и фиксировать дорожные нарушения.

При этом глава правительства отмечает, что «необходимо расширить присутствие ИИ в системе государственного и муниципального управления: он позволяет высвобождать до 60% рабочего времени служащих и ускорять решение задач в несколько раз».

Андрей Назаров поручил Минцифре начать работу над дорожной картой по внедрению ИИ в работу правительства республики и приоритетные отрасли экономики.

