В Башкортостане хотят расширить использование ИИ в системе госуправления

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что перед республикой стоит серьезный технологический вызов – войти в перечень регионов с верифицированными решениями по использованию ИИ в жизни республики.

На сегодняшний день искусственный интеллект уже применяется в сферах видеонаблюдения, здравоохранения и безопасности: цифровой помощник записывает жителей к врачам, камеры с ИИ-аналитикой помогают контролировать противопожарную безопасность в лесах и фиксировать дорожные нарушения.

При этом глава правительства отмечает, что «необходимо расширить присутствие ИИ в системе государственного и муниципального управления: он позволяет высвобождать до 60% рабочего времени служащих и ускорять решение задач в несколько раз».

Андрей Назаров поручил Минцифре начать работу над дорожной картой по внедрению ИИ в работу правительства республики и приоритетные отрасли экономики.