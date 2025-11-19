Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе подсветили еще один мост

В Уфе продолжается работа по архитектурно-художественному оформлению мостов. Подсветка и цветные ламели устанавливаются не только ради украшения, но и чтобы водителям было проще ориентироваться на дороге.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 19 ноября, сообщил о том, что рабочие завершили монтаж подсветки путепровода на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы Айской.

«Фиолетовый цвет символизирует мир, духовность и гармонию», – написал мэр в соцсетях.

Разными цветами на проспекте Салавата Юлаева уже украшены путепроводы:

– Заки Валиди – синий;

– Октябрьской революции – зеленый;

– города Галле – бирюзовый;

– 50 лет СССР – красный;

– Мингажева – золотисто-медовый.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: