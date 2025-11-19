В Уфе подсветили еще один мост

В Уфе продолжается работа по архитектурно-художественному оформлению мостов. Подсветка и цветные ламели устанавливаются не только ради украшения, но и чтобы водителям было проще ориентироваться на дороге.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 19 ноября, сообщил о том, что рабочие завершили монтаж подсветки путепровода на проспекте Салавата Юлаева в створе улицы Айской.
«Фиолетовый цвет символизирует мир, духовность и гармонию», – написал мэр в соцсетях.
Разными цветами на проспекте Салавата Юлаева уже украшены путепроводы:
– Заки Валиди – синий;
– Октябрьской революции – зеленый;
– города Галле – бирюзовый;
– 50 лет СССР – красный;
– Мингажева – золотисто-медовый.
