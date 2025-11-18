Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе приступили к благоустройству дендропарка имени Георгия Рутто

Дендропарк имени лесовода Георгия Рутто уже давно нуждается в обновлении: в нем не было освещения и скамеек, было мало урн. В этом году его передали в муниципальную собственность.

Фото: администрация Уфы

Дендропарк имени Георгия Рутто – это особо охраняемая природная территория, расположенная рядом с Уфимским лимонарием. Сегодня, 18 ноября, администрация Уфы сообщила о том, что мэр Ратмир Мавлиев провел там выездное совещание.

«В свое время дендропарк был отремонтирован и больше сюда никто не заходил. Ни с благоустройством, ни с очисткой территории. И, конечно, был запрос от граждан на очень аккуратное благоустройство, чтобы не навредить природе. Поэтому мы соответствующим образом подошли к проектированию», – прокомментировал Ратмир Мавлиев.

Проект предусматривает установку двух входных групп, скамеек, урн, стальных бордюров, укладку брусчатки, отсев тропинок мраморной крошкой, а также монтаж опор освещения.

В будущем там планируют разместить публичную библиотеку, различные арт-объекты и малые архитектурные формы. Работы должны завершиться в январе 2026 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: