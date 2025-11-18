В Уфе приступили к благоустройству дендропарка имени Георгия Рутто

Дендропарк имени Георгия Рутто – это особо охраняемая природная территория, расположенная рядом с Уфимским лимонарием. Сегодня, 18 ноября, администрация Уфы сообщила о том, что мэр Ратмир Мавлиев провел там выездное совещание.

«В свое время дендропарк был отремонтирован и больше сюда никто не заходил. Ни с благоустройством, ни с очисткой территории. И, конечно, был запрос от граждан на очень аккуратное благоустройство, чтобы не навредить природе. Поэтому мы соответствующим образом подошли к проектированию», – прокомментировал Ратмир Мавлиев.

Проект предусматривает установку двух входных групп, скамеек, урн, стальных бордюров, укладку брусчатки, отсев тропинок мраморной крошкой, а также монтаж опор освещения.

В будущем там планируют разместить публичную библиотеку, различные арт-объекты и малые архитектурные формы. Работы должны завершиться в январе 2026 года.